En una reciente entrevista con Desparcha2 TV, Duván Vergara confesó que algún día regresará al balompié colombiano y también mencionó los clubes que llaman su atención.

Actualmente, Duván Vergara tiene 27 años, y aunque al parecer, su regreso al Fútbol Profesional Colombiano es lejano, este tiene en su cabeza cuáles pueden ser las camisetas que porte cuando regrese a su país. Nacional, América y Junior son los equipos dueños de su corazón.

Para los micrófonos de Desparcha2 TV, el actual jugador de Santos Laguna mencionó: “Por hincha, en el Junior. Antes de jugar en América siempre quise jugar en el Junior, y el sueño que tiene mi mamá es que yo juegue en Nacional. Obviamente me gustaría volver al América por lo que representa en mí, pero no se sabe, quiero el cumplirle el sueño a mi mamá, a mi papá… quiero jugar en Junior, Nacional y América, pero no se sabe”.

Pero esto no fue lo único que mencionó Duván, pues dejó claro que como a todo profesional, le llegará la hora de retirarse, y cuando llegue su última temporada, querrá portar la casaca de Jaguares. “Siempre he dicho que quiero retirarme aquí en Jaguares, jugar 6 meses aquí en mi tierra, esté como esté. Así esté muy viejo, muy joven, no sé, pero sí quisiera jugar aquí con mi gente, sin importar nada. Eso se manejará después, pero quiero terminar aquí”, mencionó quien se inmortalizó en la hinchada de la Mechita.

Santiago Mejía Álvarez.

