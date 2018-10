El tenso momento se dio cuando Teófilo Gutiérrez atendió a los medios de comunicación, minutos después de que el Junior de Barranquilla goleara en la fecha 15 de la Liga Águila. Un periodista le preguntó a ‘Teo’ por la asistencia que había dado en el partido, pero el barranquillero se molestó y le reclamó:

“¿Una asistencia? ¿Qué partido viste? Fueron 3, nene, ¿viste el partido? Son 3 asistencias. A mí me gusta que me critiquen, pero que también sean comprensivos con uno y con todos los compañeros. Entonces no viste ningún partido”.