En declaraciones a Radio Magdalena, Iván Duque señaló que en la actualidad “no hay condiciones para reabrir el torneo”, suspendido desde la llegada del coronavirus a Colombia.

Y explicó el motivo: “El fútbol es un deporte de mucho contacto, sudoración y emisión de saliva. Y a diferencia de una conversación entre 2 personas, donde una distancia de 2 metros se considera prudencial para evitar la propagación del virus, en el deporte de alto contacto, eso se puede extender casi hasta 4 metros”.

También indicó que se habría descartado la posibilidad de jugar en una sola sede sin presencia de público: “La opción de alguien creativo, de tener a todos encerrados en una villa olímpica para torneos cortos, con la certeza de que ningún jugador, árbitro, médico, entrenador o auxiliar tenga coronavirus, tampoco es viable”.

Estos argumentos le sirvieron para cerrar su exposición reiterando que el fútbol profesional se demorará en reaparecer: “Tenemos que irnos preparando para saber que el torneo no lo vamos a recuperar en el corto plazo… Quiero ser muy tajante, no vamos a tener regreso a los estadios en un tiempo que no es corto”.

En audio, las palabras de Duque, reproducidas por Blu Radio (desde el minuto 6:30):