Iván Duque habló al respecto en la edición de este domingo del programa de televisión diario que conduce para hablar de las novedades en la propagación del coronavirus en el país.

El mandatario insistió en que, como el fútbol no es un deporte individual y tiene mucho contacto entre sus involucrados, la reanudación de sus competencias se demorará un tiempo. Sin embargo, Duque fue más allá y criticó el hecho de que las personas que tanto buscan que las competencias regresen estén presionando y politizando esta situación.

“Mi primera preocupación es que tenemos que garantizar la salud de los jugadores, el fútbol es un deporte de mucho contacto, tenemos que buscar mecanismos idóneos. Acá no se trata de presiones y de actitudes políticas. Acá tenemos que tomar esa decisión basada en la ciencia. No es terquedad, no es sentido de dilación, es sentido de responsabilidad con los jugadores y la sociedad”, expresó el Presidente.

En ese sentido, desde hace semanas el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, ha indicado que la reanudación del fútbol colombiano podría darse en agosto o septiembre.

En las próximas semanas se definirá cuándo volverán a entrenar individualmente los integrantes de los equipos del país. Luego de esa primera fase, los clubes podrán entrenar colectivamente y, después de esa especie de pretemporada, sí se podrá pensar en que las acciones vuelvan a los estadios colombianos.

Los directivos del fútbol colombiano son insistentes en que su gremio entraría en una crisis económica grave si las competencias se reanudan después de agosto, pero está claro que el Gobierno Nacional sigue firme en su postura al respecto.