El camino de la selección mexicana de fútbol rumbo al Mundial de 2026 comienza en las próximas semanas con la Liga de las Naciones de la Concacaf. El equipo dirigido por Diego Cocca se medirá ante Surinam el próximo 23 de marzo y ante Jamaica el 26.

Para eso, el técnico argentino convocó a una rueda de prensa en la que anunció su primera convocatoria al frente del equipo mexicano, un grupo de 34 jugadores en el que resalta la participación de jugadores principalmente de Europa.

“Es una lista de 34 jugadores porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores. Además, entendiendo que es mi primera lista y que ellos no me conocen, la idea es que podamos convivir”, dijo Cocca.