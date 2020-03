Nolberto Solano, de paso por Boca Juniors de Argentina y varios clubes ingleses, fue sorprendido por las autoridades luego de acudir a una fiesta organizada por una de sus vecinas e infringir el aislamiento domiciliario obligatorio decretado por el coronavirus.

El hoy ayudante del DT argentino Ricardo Gareca en el combinado ‘inca’ “fue llevado a la comisaría del sector de La Molina, de donde salió horas después”, informó el canal RPP.

“Lo que he hecho, no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país… Lo veo hacer a un montón de gente”, dijo el exjugador al mismo medio.