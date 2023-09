Óscar Héctor Quintabani seguirá, por ahora, como director técnico del Deportes Quindío, a pesar de las amenazas en su contra que ocurrieron afuera del lugar de residencia la noche del pasado lunes 18 de septiembre.

El entrenador ‘Cuyabro’ se pronunció al respecto y contó detalles de lo que fue el momento tenso, cuando un grupo de hombres en motocicleta apareció, hizo un ‘grafiti’ en el conjunto donde vive pidiendo su salida, además de dibujar un ataúd con una cruz invertida.

A la vez confirmó que interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía, con el acompañamiento de agentes de la Policía Quindío, quienes ya custodian al adiestrador a partir de lo sucedido.

La situación entre aficionados y equipo se volvió tensa y conflictiva, a raíz de los negativos resultados que se tienen en el actual Torneo Dimayor, donde Deportes Quindío, equipo en el que Hugo Rodallega se quiere retirar, marchaba, hasta ayer, novenos en la tabla de posiciones con solo 14 unidades, no ha mostrado un buen rendimiento de juego y que complicó la posibilidad de pelear ingreso a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre.

“Un momento desagradable, es una situación que se volvió constante en el país, no debería ser así, y es injusto porque llevo más de 40 años aquí en Colombia, tengo la nacionalidad y como ciudadano cuento con una hoja de vida limpia como jugador de fútbol y entrenador, he sido transparente en el trabajo y encontrarme con una gente que llega a violentar la propiedad, a unos vecinos, a mi familia, cosas totalmente fuera de lugar, pero que se están volviendo costumbre lamentablemente”, expresó el timonel milagroso.

Reconoció que hay distanciamiento del equipo con la afición, que son pocos los que van y siempre un grupo lo insulta atrás del banco técnico: “Son personas que entran gratis al estadio, que incluso trabajan para las administraciones públicas, no entendemos por ello, no hay justificación para la violencia, el fútbol es pasión, pero no podemos llegar hasta estos extremos”.

El técnico Óscar Héctor Quintabani narró apartes de lo ocurrido a las afueras de su lugar de residencia en Armenia, donde aparecieron motociclistas a intimidar.

“Anoche -del lunes 18 de septiembre- entra mi hija asustada a la casa, le pregunté que qué pasaba ya que estaba con unos amigos vecinos, no quería decirme, pero en ese momento el portero me comunica que había una cantidad de motos, tal vez 12 o 15 de ellas, todos con casco y queriendo entrar a la propiedad, no entraron y escribieron mi nombre, que me fuera y dibujaron un ataúd con una cruz”.

Indicó que a partir de lo sucedido hubo reacción de la Policía Quindío, se colocó a su disposición y que lo acompañaron a colocar la respectiva denuncia ayer martes 19 de septiembre en horas de la mañana, previo al choque que iban a tener sus dirigidos versus Llaneros Fútbol Club.

El comandante de la Policía Quindío, coronel Pedro José Saavedra Pinzón, confirmó que la denuncia está puesta por parte de Quintabani y que agentes de la institución velan por el bienestar del entrenador.

“Ante los hechos presentados contra el señor Óscar Héctor Quintabani se acompañó al mismo a poner la denuncia respectiva”, reveló el comandante, quien además indicó que siguen las investigaciones de este suceso y el del viernes anterior donde fue atacado el bus del equipo.

Frente a lo sucedido, se tuvo incluso un operativo donde estuvieron dispuestos 200 uniformados en el interior y exterior del estadio Centenario: “El juego de ayer fue a puerta cerrada, sobre los demás, eso ya decidirá el comité de seguridad en próximas reuniones”.

Finalmente envió un mensaje a la comunidad a vivir los espectáculos deportivos en paz: “No se puede llegar a estos extremos de querer atentar contra la vida de alguien por un partido de fútbol o por unos resultados, invitamos a la comunidad a ser tolerantes, a la crítica con respeto”.

Mientras tanto, la directiva del Deportes Quindío, en cabeza del máximo accionista, Hernando Ángel Montaño, guardaban al cierre de edición silencio al respecto. Ni del caso del pasado viernes cuando el bus de los jugadores fue agredido cuando venía de disputar el juego ante Atlético de Cali, ni de lo ocurrido al técnico Quintabani y el daño a la sede administrativa se presentó una manifestación al respecto.

Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, avalada como sindicato por el Mintrabajo, sostuvo que este tipo de circunstancias los han hecho conocer al ministerio del Interior y la Policía Nacional para que sean atendidos de manera urgente.

Reconoció a NUEVA CRÓNICA QUINDÍO que no conoce a profundidad lo sucedido con Quintabani, sin embargo destacó que “infortunadamente la capacidad de reacción de las autoridades es muy limitada, cuando nosotros hemos tenido este tipo de situaciones con jugadores de otros clubes nos piden que hay que presentar la respectiva denuncia”.

Agregó: “La verdad si la Policía quisiera ubicarlos tiene la capacidad para hacerlo, de identificar a través de videos, ya nos pasó cuando América de Cali estuvo en la B, que cuando no ascendían eran amenazas recurrentes, arrestaron a un sujeto dedicado a intimidar, fue llevado a la comisaría y detenido por 2 días, recobró su libertad con un compromiso de guardar una conducta ejemplar”.