En la repartición, Nacional y Medellín quedaron como los equipos que más veces tendrán la herramienta tecnológica en el inicio del campeonato, pues estará presente en 2 de sus 3 partidos iniciales.

El primer encuentro del año con VAR será el que le dará apertura al campeonato, entre Deportes Tolima e Independiente Medellín, programado para el jueves 23 de enero en Ibagué.

Acá, los encuentros que encada fecha tendrán VAR:

Primera fecha

Enero 23: Tolima vs. Medellín (7:45 p.m.)

Enero 26: Millonarios vs. Pasto (7:30 p.m.)

Segunda fecha

Enero 29: Chicó vs. Patriotas (2:00 p.m.)

Enero 29: Equidad vs. Nacional (8:15 p.m.)

Tercera fecha

Febrero 1: Junior vs. Medellín (6:10 p.m.)

Febrero 1: Nacional vs. Jaguares (8:15 p.m.)