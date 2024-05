En las últimas semanas Atlético Nacional ha dado mucho de que hablar. Primero por el cambio en la dirigencia y por la salida de una cantidad considerable de jugadores. Sin embargo, poco se había hablado de los refuerzos, algo que apenas se empezó a concretar durante la semana.

La gran noticia fue el regreso de Edwin Cardona al conjunto paisa luego de casi 10 años de su partida. Además del regreso del volante, el club estaría buscando traer otro ídolo.

Se trata de David Ospina, quien actualmente se encuentra en Arabia Saudita, pero es la primera opción que tienen las directivas para reforzar el arco verdolaga.

Hace unos días se conoció que el cuadro paisa tendría lista una oferta para el portero, sin embargo su regreso lo complicaba una posible renovación de su contrato con el Al Nassr.

Esta situación es el principal obstáculo para que se de la operación, sin embargo en las últimas horas llegaron buenas noticias desde tierras árabes. Según la información de medios de Arabia Saudita, el jugador no renovaría su contrato y se marcharía el fútbol árabe.

En caso de que se concrete, a Nacional se le abriría aún más el camino para que se de el regreso de el portero de 34 años tras su partida al fútbol francés en 2008.

Al Nassr and David Ospina will not continue together, these are the last few games for Ospina in an Al Nassr shirt. pic.twitter.com/h8CUJJqIZx

— Haitam el Imani (@haitamelimaniEN) May 19, 2024