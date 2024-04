Luego de varios meses de ausencia por lesión, todo parece indicar que David Ospina está recuperando su mejor nivel, teniendo en cuenta que se ganó el reconocimiento al mejor arquero de la liga de Arabia, del mes de abril, con su equipo, el Al Nassr.

Y es que el guardameta antioqueño apenas recibió un gol en este mes –en el triunfo de su equipo por 3-1 ante Al Fayha–, lo cual lo hace merecedor de dicho premio.

Desde su regreso, Ospina ha atajado 9 encuentros entre liga y copa con una racha de 4 porterías en cero; un cifra que evidencia su buen momento y que ilusiona con el regreso a la Selección Colombia.

What a way to comeback! 💪

Keeper of the month 🧤

Our star David Ospina is the BEST in April 🔝 pic.twitter.com/7qb0z4xB5Y

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 29, 2024