En Millonarios están de vacaciones por estos días, tras no llegar a la final de la Liga BetPlay 2024-II, pero mientras sus futbolistas y cuerpo técnico están de descanso, han aparecido varios rumores de posibles salidas de jugadores para el 2025, como pasó este martes con el talentoso Daniel Ruiz.

El mediocampista bogotano tiene contrato vigente con el equipo ‘Embajador’, pero en este último semestre no fue titular indiscutible, no fue convocado a algunos partidos por decisión de Alberto Gamero, y una salida no se descartaría.

Pero aunque muchos pensaron que tras renovar su vínculo con Millonarios, en este 2024, habría posibilidades de ir al exterior. Sin embargo, este martes 24 de diciembre, desde Barranquilla llegó información que lo relaciona con el Junior.

En el medio ‘Habla Deportes’, que cubre todo lo relacionado con el equipo barranquillero, se encargaron de dar la sorpresiva noticia, luego de que en esta Navidad Daniel Ruiz fuera visto en uno de los centros comercial de la ciudad atlanticense.

“Daniel Ruiz está en Barranquilla, al ser consultado por los exámenes médicos con Junior, respondió “estamos en eso”, fue la información entregada por el citado medio.

Más allá de esa información dada, también se conoce que el joven futbolista se encuentra de vacaciones, y en caso de no darse ningún traspaso tendrá que presentarse en los primeros días de enero para comenzar pretemporada con Millonarios, de la mano del técnico Alberto Gamero.

Cuánto tiene de contrato Daniel Ruiz con Millonarios

El bogotano, el pasado 17 de septiembre de 2024, extendió su vínculo con el equipo azul por tres años más, hasta el 2027, por lo que en caso de darse una salida deberá ser por una compra o si lo consideran los ‘embajadores’ con un préstamo.

En este 2024 Daniel Ruiz registró 43 partidos con la camiseta de los ‘embajadores’, entre los dos semestres de la Liga BetPlay, la Copa, la Superliga del fútbol colombiano y en la Copa Libertadores.

Con cuatro anotaciones cerró el año, todas sus anotaciones fueron en el campeonato de nuestro país.

Cabe recordar que Daniel Ruiz comenzó su carrera en Fortaleza, pero luego dio el salto a Millonarios, donde se hizo un nombre en el fútbol colombiano. Tuvo un breve paso por el Santos, de Brasil, pero allí no logró consolidarse y regresó a los ‘embajadores’, donde está en su segunda etapa.

¿Nos vamos Live y echo el otro cuento de Daniel Ruiz y su posible arribo a Junior? @HablaDeportes #TemporadaDeHumo2025 @HablaDeportes pic.twitter.com/afPSLo1P3D — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) December 24, 2024

