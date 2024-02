Este lunes 5 de febrero cumplieron años dos de los jugadores que han marcado la última década del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo (llegó a 39) y Neymar Jr (llegó a 32).

A raíz de esto, diferentes usuarios en redes sociales compararon las edades de ambos futbolistas con Lionel Messi, quien tiene 36 y junto a ellos dominó el deporte más famoso del mundo en los últimos años.

La ‘Pulga’ cumplirá 37 el próximo 24 de junio, día en el que también celebra un año más el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Ese día también caerá un lunes y los seguidores de Messi estarán pendientes de lo que pase con su máximo ídolo, teniendo en cuenta que le quedarán dos años de espera en caso de que quiera disputar el Mundial de 2026, que comenzará en México.

Este martes, el astro argentino aseguró en rueda de prensa que se siente mejor de una lesión que le impidió jugar con el Inter Miami el domingo en Hong Kong, pero no está seguro de poder actuar en su próximo amistoso en Japón.

“No sé si pueda [jugar] o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo. La verdad que tengo muy buenas sensaciones comparado a como estaba antes”, declaró Messi en Tokio, en vísperas del partido contra el campeón japonés, el Vissel Kobe.