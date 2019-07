Rigoberto Urán contó en una entrevista que le concedió a Blu Radio que, al enterarse de que la novia de Egan Bernal quería darle una sorpresa grande haciendo que su hermano menor estuviera con él en la premiación del Tour de Francia, se comunicó con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, para que desde el Gobierno se le tramitara un permiso espacial a Ronald y que pudiera viajar a última hora junto a su madre.

“Yo siempre trato de ayudarle a los muchachos, aunque corramos por diferentes equipos. Ellos (la mamá y el hermano de Egan) necesitaban viajar de última hora y el papá ya estaba en Francia. Llamamos a Ernesto Lucena (ministro del Deporte), amigo de nosotros, para que nos ayudara con un permiso especial, porque sé que el hermano es muy importante para Egan”, afirmó.

Desde el fin de semana los medios de comunicación nacionales y extranjeros habían indicado que Urán había sido parte activa de la gestión del viaje a París del hermano menor de Bernal, pero no se tenía certeza de en qué colaboró.

El pasado lunes, la novia de Egan, Xiomy Guerrero, le había agradecido a Rigoberto de la siguiente manera: “Egan me dijo que él no se hubiera perdonado nunca que su hermano no hubiera estado en este momento. Gracias a su equipo, gracias a ‘Rigo’, gracias a tantas personas, gracias al Presidente, a tanta gente que nos ayudó para que el hermanito pudiera estar acá fue muy especial para él”.

Ahora Urán está en su casa en Mónaco esperando si su equipo decide incluirlo en el equipo que disputará la Vuelta a España, que comienza el próximo 24 de agosto.