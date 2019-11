Gómez publicó una foto luciendo la nueva prenda del combinado nacional y comentó: “A mí sí me gusta la camiseta de la Selección”.

Enseguida, decenas de sus seguidores le respondieron esa imagen señalándole que, como Adidas se la había regalado, ella no podría criticarla como lo han hecho la mayoría de aficionados en las redes sociales.

Gómez aprovechó esa situación para demostrarles a sus seguidores que su criterio no está sujeto a regalos que le hagan sus patrocinadores. Por lo tanto, entregó cuatro razones por las que opinó que a ella sí le gustaba la nueva camiseta suplente de la Selección Colombia y, a quienes le dijeron que la azul se le veía bien por ser bonita, les recordó todas las críticas que recibió la prenda amarilla que estrenó el combinado nacional.

“Dizque que es fea porque ese color se le ve bonito a poquitos… Amigos, la camiseta amarilla no se le ve bien a nadie”, exclamó la deportista.

“Me gusta porque es azul y se ve bonita. Antes de verla en vivo me parecía feita, pero cuando la vi me gustó mucho”, concluyó la apneista. Estas fueron algunas de las publicaciones que Gómez hizo sobre uno de los temas de mayor debate en las redes sociales durante los últimos días:

1. Porque sea regalada no significa que tenga que mentir.

2. Tengo mis propias opiniones.

3. Me gusta porque es azul y se ve bonita.

4. Antes de verla en vivo me parecía feita, pero cuando la vi me gustó mucho 😊

— Sofía Gómez Uribe (@SofiGomezU) November 12, 2019