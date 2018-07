“Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial”, escribió el club ‘merengue’ en su sitio web, que explica que la salida del luso se da a petición de él mismo.

Con el Madrid, CR7 no solo alcanzó las 4 Champions reseñadas (3 de ellas de forma consecutiva) sino también 2 Ligas de España, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y 3 Supercopas de Europa. A manera individual, el luso también se hizo a 4 balones de oro, 2 premios The Best y 3 botas de oro.

“Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación”, resalta el club que manda a decirle al jugador que esa siempre será su casa.

Como es lógico, el Madrid no explica los términos del fichaje con que la Juve se apropia del jugador.