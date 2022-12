La ilusión del continente volverá a entrar en disputa pronto, en donde todos los equipos sudamericanos intentarán traer la gloria continental una vez más a sus vitrinas o en algunos casos, por primera vez.

En Luque, Paraguay se sortearon las primeras balotas que definieron los cruces entre los equipos que tienen una plaza en fases previas del torneo más importante de sudamérica, pero que tendrán que superar dos fases más para ingresar oficialmente a la competición.

Entre los equipos sorteados se encontraban dos escuadras colombianas; Millonarios e Independiente Medellín definieron su suerte el día de hoy. Recordemos que la clasificación del cuadro ´embajador´ se dió gracias a la obtención de la Copa Colombia 2022, mientras que el ´Poderoso´se ganó su tiquete gracias a ser el equipo no campeón con mejor puntaje en la reclasificación general durante todo el año. Por el lado del equipo capitalino su rival ya está definido; la Universidad Católica de Chile será su oponente en la fase 2.

Por otro lado, los paisas aún no tienen claro su enfrentamiento, ya que deberán esperar por lo que pase en la fase 1 cuando salga un ganador entre Nacional de Potosí y Nacional de Ecuador. Las localías se definirán a final de año según el ranking CONMEBOL que ocupe cada uno de los equipos participantes. De avanzar a la fase 3, Millonarios enfrentaría al ganador entre Carabobo y Atlético Mineiro, mientras que el DIM se vería las caras con el triunfante en el duelo de Magallanes vs Always Ready.

Las fases 2 y las fases 3 serán el corte para filtrar a los equipos que realmente están preparados y con nivel adecuado para disputar la siempre difícil Copa Libertadores. Millonarios y DIM tienen un camino para nada fácil que tendrán que superar si quieren cumplir el objetivo de llegar a una fase de grupos nuevamente. A continuación los otros duelos de la fase 2:

Carabobo vs Atlético Mineiro

(Sport Huancayo/ Nacional) vs Sporting Cristal

Dep. Maldonado vs Fortaleza

Magallanes vs Always Ready

Curicó Unido vs Cerro Porteño

(Boston River/ Zamora) vs Huracán

Por: Sebastián Arboleda Rodríguez