México, aun sin cuajar, tendrá ocasión de acallar las críticas en su debut este sábado en Copa América ante Jamaica, compromiso que está programado para disputarse desde las 8:00 p .m. (hora en Colombia).

Dada su cercanía geográfica y la importante comunidad mexicana residente en Estados Unidos, el ‘Tri’ será casi dueño de casa en el NRG Stadium de Houston, Texas, con capacidad para 72.000 almas.

Ambas escuadras, invitadas de Concacaf al torneo de selecciones más antiguo del mundo, conforman el Grupo B junto a Ecuador y Venezuela, que abrieron la llave horas antes en Santa Clara, California. Los dos clasificados de este grupo se verán las caras en cuartos de final ante los clasificados del grupo de Argentina.

México llega después de perder sus más recientes amistosos, en los que cayó 4-0 contra Uruguay y, tras ajustes, 3-2 frente a un Brasil alterno.

