James Rodríguez es el personaje del que todos hablan en la Copa América 2024, pues el ’10’ está brillando con la amarilla en el certamen de la Conmebol y por sus buenas presentaciones no para de recibir elogios de sus compañeros y también de los adversarios.

El más reciente que tuvo palabras de enaltecimiento para el capitán de la ‘tricolor’ fue Marcelo Bielsa.

Y es que durante el diálogo con la prensa tras el triunfo por 4-2 en la tanda de penaltis contra Brasil, que clasificó a Uruguay a las semifinales de la Copa América, el técnico argentino se refirió a las cualidades técnicas de Rodríguez Rubio que ha repartido pases a ‘diestra y siniestra’ y además también ha marcado.

Qué dijo Marcelo Bielsa de James Rodríguez

“Es un jugador con antecedentes, con virtudes y con recursos conocidos por todos. Sinceramente, yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en San Paulo, no era común”, dijo el timonel de la ‘Celeste’.

Y añadió: “Sin embargo, demostró en el partido de hoy (sábado) que pudo destacarse, lo cual no es una sorpresa por la jerarquía que tiene como futbolista. Pero sí sorprende, de algún modo, el hecho de que recién está retomando la posibilidad de jugar con regularidad, y eso es indispensable para adquirir un estado de forma que le permita mostrar sus virtudes, que por supuesto, las tiene”.

Por otro lado, el experimentado técnico de los ‘Charrúas’ destacó el juego que ha venido empleado su seleccionado durante la Copa América 2024.

“Uruguay es un equipo que puesto a defender es consistente, muy consistente. Jugó con México, Estados Unidos, Brasil y no recibió goles. Creo que sí, que defensivamente, no por una cuestión desarrollada por mí, sino por una cuestión que viene con los jugadores que dirijo, hay que valorar no haber recibido goles”, agregó Marcelo Bielsa en su charla con los medios de comunicación.