Power logró una ventaja de 3.1589 segundos que le alcanzó para cruzar en solitario la meta, tras las 200 vueltas de la competencia, luego de que Stefan Wilson se dirigiera a los pits a 4 giros del final, cediendo el liderato a Power.

El podio lo completaron el piloto estadounidense Ed Carpenter y el australiano Scott Dixon.

El artículo continúa abajo

Carlos Muñoz, por su parte, logró quedar en el ‘top 10’, mientras que su compatriota Gabby Chaves cruzó en la posición 14.

Takuma Sato, Danica Patrick, Helio Castroneves, Sébastien Bourdais y Saga Karam abandonaron la competencia, pues cada uno tuvo choques que les impidió continuar.

En video algunos choques de la competencia.

🎥 REPLAY: @SageKaram has been checked, released and cleared from the infield hospital 🏥 following this incident.

📺 LIVE on ABC

📈 https://t.co/SAdeSxSfa7

📲 WatchESPN | @verizon INDYCAR Mobile#INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/dlis4trbpJ

— IndyCar Series (@IndyCar) May 27, 2018