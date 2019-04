El presidente más ganador en la historia del club cardenal, que ahora es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, sugirió que la junta directiva del equipo, en cabeza del presidente Juan Andrés Carreño, debe hacer cambios estructurales en todo sentido.

“Aquí no solamente hay que mirar el cuerpo técnico, sino también la parte estructural del equipo, y hay que hacer un recambio total, porque definitivamente no fue bueno el semestre y las cosas no pueden seguir con este rumbo. Esta junta, en cabeza de Juan Andrés, tiene que mirar y saber que debe traer jugadores nuevos y apoyar al cuerpo técnico. Camps demostró conocer al futbolista colombiano, esperemos que le vaya bien”, declaró Pastrana, citado por El Tiempo.

Este semestre Santa Fe igualó su peor campaña de la historia: 13 puntos en 18 partidos disputados de liga. El presente del ‘león’ es tan crítico que desde varios sectores de la opinión pública se está advirtiendo que, si el equipo albirrojo sigue con esa crisis de resultados, estará protagonizando la pelea por no descender en el año 2020.

Por lo pronto, Santa Fe se prepara para enfrentar una edición más del clásico bogotano, ante Millonarios, que se jugará el próximo miércoles festivo primero de mayo. Según la casa de apuestas Rushbet, el equipo azul de Bogotá es el favorito para obtener la victoria, como se puede apreciar a continuación: