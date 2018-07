Así lo evidenció el volante de la Selección Colombia en una de sus historias de Instagram, en la que grabó a su hija en el momento en que iba a marcar un gol.

Luego de anotar, Salomé sorprendió a su papá y al resto de los que la acompañaba con una magnifica celebración en la que hizo una media luna, y cuando estuvo nuevamente de pie, cruzó sus brazos con una particular pose.

James no pudo evitar la risa por el festejo de su hija, que fue más celebrado que el mismo gol.

Cabe mencionar que el ‘Tino’ Asprilla también celebraba con una acrobacia similar a la de Salomé.

To be fair to Emmanuel Riviere that was the best Newcastle goal celebration I've seen since Tino Asprilla. pic.twitter.com/NSoROZ2DMH

— Conor McNamara (@ConorMcNamaraIE) May 16, 2015