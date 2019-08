‘Juanse’ tenía 11 años cuando fue diagnosticado con leucemia (T-Cell ALL), uno de las tipologías de cáncer de sangre más agresivas que existen. Pero su historia es la de un niño ejemplar que nunca se rindió, recuerda el sitio Fuerza Juanse.

Eso pasó en octubre de 2014, cuando un primer diagnóstico dijo que sufría de “estrés” debido a su actividad física. Pero no era eso, lo que en realidad tenía el niño era leucemia y un examen de sangre lo confirmó.

El programa Los Informantes lo entrevistó en febrero de 2016. Fue entonces cuando el país conoció su historia y la de Manuela Aragón, ‘Lela’, una amiga cuya amistad con ‘Juanse’ también conmovió al público porque demostró, a través del ejemplo, que “no hay herramienta más poderosa que el amor”.

‘Lela’ fue su fiel compañera en el incesante batallar contra la dura enfermedad que el pequeño logró superar finalmente este 2019, lucha en la que el ciclista Nairo Quintana también jugó un papel vital.

‘Juanse’ recibió varios mensajes de aliento del campeón del Giro de Italia (2014) y la vuelta a España (2016) durante su tratamiento y, en la edición 2019 del Tour de Francia (que ganó Egan Bernal), estos dos amigos por fin se conocieron.

Ahora es el niño quien alienta a su ídolo y con una emotiva carta, publicada por el diario El Tiempo, Juan Sebastián anima a ‘Naironman’ para que, al igual que él, el pedalista continúe con su dura batalla en las pistas europeas.

“Al ver a Nairo, pequeño de estatura pero gigante como ciclista y como persona, me daba cuenta de que él era un ejemplo a seguir. Pensaba que si él lograba superar las etapas más complicadas y difíciles de largas pendientes y, además, lograba vencer a los más grandes del ciclismo, yo podía dar la batalla y vencer a la leucemia, un rival peligroso que no solo amenazaba a mi vida sino que afectaba a la de muchísimos niños y adultos en el mundo”.

En su mensaje, el pequeño describe cada una de las difíciles etapas de su tratamiento y las compara con la carrera que el escarabajo boyacense ha librado durante los últimos años en las más grandes competencias ciclísticas del mundo.

“Así como Nairo, quien también ha caído derrotado en los últimos kilómetros de una etapa, pero no da nada por perdido, yo no iba a dejar que la enfermedad me ganara, faltando todavía la etapa reina”, dice al recordar cómo una recaída en el 2017 lo atacó “a tan solo a un kilómetro de ganar la etapa y de coronarme campeón ante el cáncer”.

Luego de meses de fuertes quimioterapias y efectos secundarios devastadores, continua el relato en El Tiempo, ‘Juanse’ se sometió a un trasplante de médula en el Hospital Saint Jude, en Memphis (Estados Unidos), al cual sobrevivió finalizando así su batalla contra la enfermedad.

“Nairo fue, es y será una inspiración para mí y también lo es para miles de otros niños en Colombia y en el mundo que sufren de enfermedades como el cáncer”, concluyó el niño en la extraordinaria misiva que, seguro, le dará un nuevo aliento al hoy segundo en la clasificación general de la Vuelta a España 2019.