En 2024, prácticamente no hay fin de semana en el que no haya al menos una carrera de calle a lo largo y ancho de la geografía nacional y muestra de ello es abril, aunque en su primer sábado y domingo no hubo actividad por la programación de Semana Santa.

De resto, el mes tendrá competencias de todos los perfiles para aficionados y avezados de ‘running’, pues actualmente cada evento ofrece diferentes distancias y recorridos para quienes se quieren medir en el largo aliento.

Es así como las principales capitales del país ofrecen carreras de alto nivel, como la que se efectuará en Cali para homenajear a la expatinadora asesinada Luz Mery Tristán, también aparece la reconocida Corre mi Tierra de Medellín, la famosa Carrera Verde de Bogotá y la ya legendaria Vuelta a la isla de San Andrés.

No obstante, el otras regiones de Colombia también habrá programación y con causa social en la que se incluye a población con discapacidad física (Rotary Run de Tuluá), con situaciones relacionadas con salud mental, para quienes solo pueden correr en la noche y demás.

Lo más importante para aquellos que participan en estas citas es que verifiquen la legalidad de las mismas a la hora de pagar su inscripción, pues en algunas ocasiones no hay avales, logística médica, hidratación, ni seguridad policial.

Pese a ello, el atletismo de calle no para de crecer, lo que mueve la economía y vuelve paulatinamente a Colombia en uno de los países de la región con la oferta más variada para los ‘runners’.

Carreras atléticas en Colombia para abril 2024

Acá, el calendario completo del mes, las distancias y los enlaces o contactos para inscribirse:

Abril 7 – Carrera Luz Mery Tristán, Cali: 10k, 5k (inscripciones)

Carrera Luz Mery Tristán, Cali: 10k, 5k Abril 7 – Reto Acapulco, Bucaramanga: 17k, 7k (inscripciones)

Reto Acapulco, Bucaramanga: 17k, 7k Abril 7 – Rotary Run, Tuluá: 10k, 5k (información: 316 0606086)

Rotary Run, Tuluá: 10k, 5k Abril 14 – Carrera por la Salud Mental, Medellín: 10k, 5k, 3k (inscripciones)

Carrera por la Salud Mental, Medellín: 10k, 5k, 3k Abril 21 – Carrera Verde, Bogotá: 10k, 5k, 3k (inscripciones)

Carrera Verde, Bogotá: 10k, 5k, 3k Abril 21 – Corre mi Tierra, Medellín: 21k, 15k, 10k, 5k (incripciones)

Corre mi Tierra, Medellín: 21k, 15k, 10k, 5k Abril 21 – Turbaco Corre: 10k, 5k, 3k (inscripciones)

Turbaco Corre: 10k, 5k, 3k Abril 28 – Carrera Unisinú, Cartagena: 5k (inscripciones pronto)

Carrera Unisinú, Cartagena: 5k Abril 28 – Night Neon Run, Cali: 10k, 5k y 2k (inscripciones)

Night Neon Run, Cali: 10k, 5k y 2k Abril 28 – Vuelta a San Andrés Isla: 32k (inscripciones)

Vuelta a San Andrés Isla: 32k Abril 28 – Villa Quindío 8k, Montenegro (inscripciones: 3128885625)

