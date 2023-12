Hay algo en particular que se le crítica a muchos medios de comunicación que cubren deportes, principalmente fútbol, y es que en vez de confiar en jóvenes periodistas, que se han preparado bien para hablar de táctica, técnica y demás, prefieren poner a exfutbolistas a que den su opinión en programas y hasta en las transmisiones de los partidos de fútbol.

(Ver también: Destapan complot que habría para sacar a James Rodríguez de Sao Paulo y dudan de su lesión)

Muchos de estos personajes no tienen un buen manejo de voz y aunque es innegable que saben del deporte, porque la mayoría tuvieron una trayectoria importante, tal vez no lo saben expresar de la mejor manera al aire y por eso la audiencia no logra conexión ellos.

De hecho, eso mismo opina el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, una de las personas más criticadas de la televisión, pero que también tiene más conocimiento de fútbol, quien asegura que no entiende y no comparte el tema de que un exjugador se siente a opinar y que tenga incluso más protagonismo que alguien que sí se ha preparado.

Lee También

En una entrevista con Caracol Radio, en la que habló principalmente del lanzamiento de su libro ‘Palabras mayores’, a Vélez le preguntaron sobre con qué periodista no trabajaría ni por equivocación y este, sin pelos en la lengua, contestó: “Con cualquiera trabajaría, pero menos algunos todos los exjugadores que fungen como periodistas. Ahora aparecieron un montón que se retiran y quieren comentar fútbol con uno”.

Y agregó: “En Win solo trabajo con con Faryd Mondragón y con Juan José Peláez, al que le tengo un profundo respeto. Con los demás, no me siento nunca con ellos y en Win lo saben”.

Cabe destacar que en Win Sports trabajan exfutbolistas como el caso de Julián Téllez y Sergio Galván Rey, quienes además de tener participación en los programas de opinión, también están en los partidos de fútbol dando conceptos que, en teoría, solo podrían dar aquellos que jugaron de forma profesional.

(Ver también: “No sean ignorantes”: Carlos Vélez defendió a Lucas González y le dejó palo a otro técnico)

Hay que recordar, además, que Carlos Antonio Vélez está cerca del retiro, como él mismo contó, ya que desde el año pasado había entregado la carta de renuncia, pero los directivos del canal no se la aceptaron. Igual él tiene en sus planes dar un paso al costado pronto para pasar más tiempo con su familia.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.