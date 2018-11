Vélez hizo la acusación en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2 en donde explicó que el portugués Jorge Mendes, representante de James Rodríguez, se vale de la prensa para sus negocios con diferentes jugadores, en este caso con el colombiano.

El comentarista hizo referencia a un artículo del diario As en el que se dice que el Real Madrid quiere volver a tener a James y que el futbolista se quiere ir del Bayern Múnich de Alemania, donde está a préstamo hasta junio de 2019. Sin embargo, aclara que la nota fue hecha en Colombia y que en ningún lado se sustenta el supuesto interés del Madrid por el cucuteño.

“Lo que me parece triste es que la prensa se preste para esto; el artículo de As de hoy (22 de noviembre) lo escriben desde Colombia, una señorita, periodista me imagino, ni siquiera desde España, y en ningún otro diario hacen mención al tema”, indicó.