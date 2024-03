La Selección Colombia se impuso por la mínima diferencia sobre España en un duelo de preparación que tuvo como único anotador a Daniel Muñoz.

(Vea también: “Y yo pensando que Colombia era el amarillo”: memes para la Selección por uniforme negro)

El gol de la contienda llegó en el minuto 73, cuando Luis Díaz desbordó por la banda izquierda, centró a media altura y Muñoz definió de volea con pierna derecha sin dejar caer la pelota.

Y aunque el conjunto ibérico tuvo una nómina mixta, el brillo de la victoria pasó por la cara que mostró el cuadro tricolor en el periodo complementario, en el que se mostró más ofensivo.

Fue así como el analista no escondió su satisfacción por el resultado, aunque aclaró que por tratarse de un duelo de fogueo no tiene mayor valor si el buen momento no se refrenda en la Copa América y en las Eliminatorias suramericanas.

Lee También

Carlos Antonio Vélez, de acuerdo con James por triunfo de Colombia

El periodista empezó su comentario afirmando que se trató de una “muy buena victoria”, aunque destacó que “el futbol mostrado y la actitud” aparecieron “en el segundo tiempo”.

Y reiteró: “Muy buena presentación, ojalá que se repita en las Eliminatorias y en la Copa América”.

Pero lo sorprendente tuvo que ver con sus elogios a James Rodríguez y las declaraciones de este después del partido.

“James lo dijo correctamente, el cuento es en junio, esto no vale nada si no hacemos una buena Copa América”, dijo Vélez.

Por último, Carlos Antonio Vélez exaltó a Rodríguez, pese a que lo critica sin parar: “James le da personalidad al equipo, da fuerza en la mitad. Alrededor de él hay giran muchas cosas, como la atención de los rivales y eso libera espacios”.

En video, el gol del triunfo de Colombia:

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.