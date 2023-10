El pasado viernes 6 de octubre, Junior consiguió una victoria vital ante Deportivo Cali que lo acercó a los primeros ocho lugares de la Liga Betplay II. Los goles de Carlos Bacca (doblete) y José Enamorado le dieron el triunfo a los ‘tiburones’ sobre los azucareros, quienes descontaron gracias a Fabry Castro y Gustavo Ramírez.

Después de ese encuentro, los jugadores de Junior disfrutaron de un día libre. Uno de los que aprovechó este espacio fue el venezolano Luis ‘Cariaco’ González, quien fue visto en la ciudad de Valledupar durante el fin de semana.

González, quien jugó durante 77 minutos del partido, aprovechó su día libre para acompañar a su hijo, Luis González, de 12 años, que actualmente está compitiendo en el torneo Valledupar Cup en la capital del Cesar, donde una profesora falleció en accidente.

“Estamos aquí, acompañando a los niños que juegan con mi hijo, como padre. Después de tener un fin de semana libre tras la victoria, decidí venir y apoyar a mi hijo”, mencionó ‘Cariaco’ en una entrevista con el medio ‘Deportivo y Vallenato’, dirigido por el periodista Yolis Díaz Arrieta.

Luis ‘Cariaco’ Jr. forma parte de la Escuela Barranquillera y es uno de los clubes que participan en el torneo que reúne equipos de diferentes ciudades de Colombia.

El “Cariaquito” González goleador desde las canchas de Valledupar. pic.twitter.com/7vyRxnTaTn — Junioristas Valledupar (@JunioristasVpar) October 9, 2023

Mientras apoyaba a su hijo, ‘Cariaco’ volvió a sentir el afecto de los seguidores del Junior en Valledupar, una experiencia que ya había vivido en agosto cuando el equipo barranquillero jugó el ‘clásico de la Costa’ ante Unión Magdalena.

“Recibimos mucho cariño de la gente de aquí. Anoche, cuando salí a cenar con mi familia, también me demostraron mucho afecto”, agradeció el futbolista venezolano.

En la entrevista, ‘Cariaco’ también se refiere a las posibilidades de Junior para clasificar a los cuadrangulares finales y al partido decisivo del próximo sábado contra Millonarios.

“Estos son los partidos que debemos ganar, nos quedan cuatro finales. Como siempre digo, ganando o perdiendo, al día siguiente tenemos que levantarnos y trabajar. Ahora nos toca jugar una final y debemos darlo todo. Aunque las estadísticas muestren que no hemos tenido buenos resultados allí, eso no significa que ya hemos perdido. El viernes fue una muestra de que estamos trabajando para lograrlo. Al comienzo del semestre no tuvimos el mejor comienzo, pero siempre ha estado nuestra clasificación como objetivo”, puntualizó.

