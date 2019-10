Los comentaristas dijeron en el programa ‘Planeta fútbol’ que entre los que suenan para relevar a Jorge Luis Pinto se encuentra el español Miguel Ángel Ramírez, timonel de 35 años de edad que dirige al club Independiente del Valle de Ecuador, escuadra finalista de la Copa Sudamericana.

Los otros nombres dados en el espacio radial fueron los de los colombianos Alberto Gamero, actualmente en el Deportes Tolima; César Torres, timonel de Alianza Petrolera; y Hernán Torres, recientemente destituido del Bucaramanga y hombre que en el pasado fue campeón con Millonarios.

También avisaron que Leonel Álvarez, estratega antioqueño que se encuentra sin equipo, fue descartado.

Sin embargo, hasta el momento no se han producido pronunciamientos oficiales al respecto debido a que no se ha oficializado la salida de Jorge Luis Pinto de la institución ‘embajadora’, con la que no logró llegar a los cuadrangualres semifinales de la liga colombiana.