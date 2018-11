Se trata del portugués Carlos Queiroz, que se desempeña actualmente como técnico de la selección de Irán, y de Reinaldo Rueda, quien dirige la selección de Chile. El primero tiene contrato hasta febrero de 2019, mientras que el técnico colombiano solo llegaría al equipo nacional si lo echan en las próximas semanas, días después de las elecciones por la presidencia de la federación de fútbol chilena.

Mejía contó que miembros de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ya se reunieron con Queiroz, en Portugal. “Se reunieron con Carlos Queiroz en Lisboa, almorzaron con él. No hay una oferta formal. La charla giró alrededor de las condiciones. La FCF quiere un técnico que esté pendiente de todas las categorías. Él dijo que se vendría a vivir a Colombia. No hay ninguna oferta, no han hablado de plata”, explicó el periodista en la reciente edición de ‘El pulso del fútbol’, programa de Caracol Radio.

Sobre Reinaldo Rueda, Mejía confirmó lo que está claro desde hace semanas: el estratega será tenido en cuenta solo si lo despiden de la selección chilena.

“Colombia está pendiente de Reinaldo, pero no han hablado una palabra con Reinaldo. No han hablado porque Rueda es un técnico que tiene contrato con Chile y el comité ejecutivo de Colombia es bien amigo del comité chileno. No lo van a sonsacar (a Rueda). Así como dijeron ‘no tocamos a Osorio porque tiene contrato, no tocamos a Rueda’”, agregó Mejía.

Rueda padece un polémico presente con el equipo austral. Además de perder varios de los últimos partidos amistosos que jugó, el colombiano es objeto de numerosas críticas de la prensa deportiva de ese país.

El próximo 29 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones por la presidencia del ente rector del fútbol chileno y es posible que quien gane llegue al cargo con la intención de despedir a Rueda y dar un golpe de opinión con un entrenador nuevo.