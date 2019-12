green

De acuerdo con algunos hinchas presentes en el estadio Pascual Guerrero, la mala organización sería la principal razón por la que se canceló esta iniciativa, la cual fue convocada por el mismo club ‘escarlata’, a través de su cuenta de Instagram.

La idea era realizar un gigantesco ‘tifo’ o mosaico en la tribuna del costado oriental durante los actos protocolarios, con unos plásticos que el grupo de logística del cuadro vallecaucano tenía que dejar en cada puesto de este sector del escenario deportivo.

No obstante, luego de más de tres ensayos se tomó la decisión de no hacer este ‘tifo’, ya que muchos seguidores de los ‘diablos rojos’ no tenían el respectivo plástico y otros lo votaron, aseguraron varios fanáticos en redes sociales.

A continuación, los comentarios de algunos de los hinchas de América de Cali en Twitter sobre la cancelación y la mala organización de esta iniciativa para la final de vuelta de la Liga Águila 2019-ll frente al junior de Barranquilla:

La voz del estadio: no hay "tifo". Luego de varios intentos en la tribuna oriental, este no salió.#VamosJunior #Cali pic.twitter.com/EKiXWxrw1i — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) December 7, 2019

Pues esos tifos no son para nosotros, hay es que tirar papel humo bengalas eso sii, esa payasada de tifo naaaa — Diablo Skarlata (@Rojo_1927_) December 7, 2019

Pasan bolsas rojas para el tifo de un lado al otro, la gente se las tira entre si, algunos la toman, otros la dejan en el piso. Qué improvisación, temo un oso nacional — La Mechita 🅰️pp (@AmericaAPP) December 7, 2019