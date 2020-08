Según la web de la UCI, ente rector del pedalismo internacional, el Mundial de Ruta no se podrá disputar porque el Consejo Federal Suizo determinó no autorizar eventos que reúnan a más de mil personas hasta el 30 de septiembre para evitar que se propague el coronavirus.

El certamen estaba programado para desarrollarse del 20 al 27 del mismo mes sobre un trazado altamente montañoso, ideal para ‘escarabajos’ como Egan Bernal, Nairo Quintana o Miguel Ángel ‘Supermán’ López.

En consecuencia, la UCI aseguró que “trabajará con el fin de encontrar un proyecto alternativo en Europa para las fechas estipuladas”.

Además, el ente hizo énfasis en que hará lo posible para el que el nuevo recorrido sea igual de “desafiante” al que había en Suiza y “que se adapte al mismo tipo de ciclistas que inicialmente habían planeado su participación”.

La nueva sede se informará a más tardar el primero de septiembre, concluyó la información.

