Un golazo de Juan Camilo Vela le bastó al equipo de Tunja para volver a la máxima categoría del fútbol colombiano, de la que en 2008 se convirtió en el único campeón boyacense.

El ascenso se le iba complicando. La derrota con Pereira en la final del segundo semestre revivió las posibilidades de Cortuluá, que solo podía tener una oportunidad si se daba ese resultado.

El juego de ida terminó empatado sin goles, y para la vuelta la localía parecía ser una buena ventaja, pero el desarrollo del partido sería otro. Aunque hubo momentos de dominio boyacense, los del corazón del Valle también peleaban por lo suyo y no se dejaron acorralar.

La ventaja otorgada por Vela fue suficiente, pero la celebración debería ser austera, teniendo en cuenta sus antecedentes y las desventajas con las que lidian los recién ascendidos.

Al igual que el equipo ‘matecaña’, Chicó no la tiene fácil para quedarse en primera, como le ha sucedido durante los últimos 3 años, en los que no se ha quedado ni en primera ni en segunda más de un año. Serán 12 los puntos de desventaja con los que arranquen, por lo que deberán comenzar a pensar en reforzarse mejor si quieren permanecer y no quedarse como meros inquilinos.