“Es imposible que no me guste Colombia, es increíble sentir la energía de la gente. He esperado mucho tiempo para venir”, dijo inicialmente David Beckham en declaraciones entregadas al noticiero CM&.

Posteriormente, se refirió al 2-0 de Inglaterra sobre Colombia en los octavos de final del Mundial de Francia 98, donde marcó de tiro libre el segundo tanto del elenco británico, anotación por la que pidió perdón.

“Jugué contra Colombia y le hice un gol, me disculpo por eso. Estoy muy feliz de estar acá”, enfatizó.

En esa contienda, Beckham terminó cambiando camiseta con Carlos ‘El Pibe’ Valderrama por considerarlo uno de sus ídolos, según lo expresó después de la contienda.

Acá, las palabras de Beckham:

En video, el gol que le hizo a Colombia: