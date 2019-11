green

“Antes de que se me olvide, me gustaría felicitar al árbitro o a los que dirigieron el partido. No le conozco el nombre, no me preocupo ni me ocupo normalmente de eso, pero creo que le ayudó mucho al juego”, manifestó Juan Carlos Osorio en rueda de prensa.

Luego, el risaraldense agregó: “Dejó competir. Hubo jugadas que en otros momentos, compromisos, circunstancias y contextos se sancionan… La verdad hoy jugamos de corrido y más tiempo de lo normal, todo el mérito para ellos [la terna]”.

Cabe recordar que el central del compromiso fue Carlos Betancur, del Valle del Cauca, quien estuvo acompañado por los asistentes Wílmar Navarro y Javier Zemanate. Adicionalmente, el cuarto hombre fue Mauricio Pérez.

Al final, Atlético Nacional derrotó 3-1 al Cúcuta Deportivo en el Atanasio Girardot y sumó sus primero tres puntos, luego de disputada la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Águila 2019-ll.

Acá, las palabras del profe Osorio: