Atlético Nacional jugará ante Patronato de Argentina por la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores y tendrá que romper un registro negativo que lleva desde hace años para buscar el liderato.

El conjunto ‘Verdolaga’ no pasa por un buen momento tras perder la final de Liga BetPlay ante Millonarios por penales en El Campín.

Nacional jugará con un equipo alterno ante Patronato y está obligado a ganar para conseguir el liderato del grupo aunque su fútbol no convence a los hinchas.

No conforme con el panorama actual, hay una racha negativa que “El Verde de la Montaña” no ha podido romper desde 2018 por Copa Libertadores.

Las veces que Nacional ha jugado fase de grupos en Libertadores desde 2018, no ha podido ganar su último partido del grupo.

La última vez que lo hizo fue en 2017, derrotando a Barcelona 3-1 como local, pese a que ya estaba eliminado del certamen.

Los otros partidos fueron ante Colo Colo en 2018, que quedó 0-0 en el Atanasio y ante Universidad Católica en 2021, perdiendo el compromiso 2-0 en Chile.

Otro dato para añadir en Nacional es que no gana un partido de fase de grupos en el estadio Atanasio Girardot desde 2018, siendo el último 4-1 ante Bolívar.

Lo anterior se debe a que “El Verde” en 2019 no logró acceder a fase de grupos, en 2021, aunque superó las fases previas, no pudo jugar en su casa por unos arreglos en las luminarias y en el presente año, solo jugó en Medellín el partido que empató 2-2 con Olimpia.

Por último, de los cinco compromisos más recientes de Nacional por la última fecha de fase de grupos de Copa Libertadores, ganó dos (4-0 vs. Libertad en 2015 y 3-1 vs. Bracelona en 2017), empató dos (0-0 vs. Huracán en 2016 y 0-0 vs. Colo Colo en 2018) y perdió uno (2-0 vs. Universidad Católica en 2021).