Cuando se confirmó la llegada de Cristian Zapata a Nacional, se sabía que por su experiencia podía ser uno de los aspirantes a la capitanía del club. Justamente fue esto lo que ocurrió pues en las primeras fechas empezó a lucir la cinta. En algunos partidos era él y en otros era Dorlan Pabón quien asumía dicha responsabilidad.

Esto al central no le ha pesado, pues su ardua experiencia en las ligas más importantes del mundo lo convierten en una voz autorizada para comandar este plantel lleno de jóvenes. Es así como ya se volvió una constante verlo con la cinta, incluso ya levantó su primer título como capitán del cuadro verde. Esto ocurrió en la final de la SuperLiga ante el Pereira, serie en la que fue titular en los dos partidos y en ambos portó el brazalete.

Con el regreso de Sebastián Gómez a la competencia, se especulaba sobre quien se quedaría con la capitanía. El volante ingresó en el partido ante Millonarios, pero el capitán siguió siendo Zapata. Sin embargo, en el duelo del pasado viernes ante Pereira, fue Gómez quien volvió a ponerse la cinta.

Ante esta situación, fue el mismo Cristian, quien salió a hablar al respecto y contó si hay alguna disputa interna por el brazalete. El zaguero fue claro en asegurar que el capitán es Sebastián, aunque aseguró que a él se le fue entregada esta responsabilidad por la experiencia, pero no hay ninguna polémica por esto.

“El capitán acá es Sebastián Gómez y acá me han acogido bien por mi trayectoria y la persona que soy. Me siento muy bien con todos y siempre trato de dar lo mejor de mí, por ese motivo es que me han brindado esa cinta de capitán”, contó el experimentado jugador.