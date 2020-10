green

En su cuenta de Instagram, Santiago Arias se mostró conmovido por el acompañamiento de todo un país luego de la fuerte lesión en su pie izquierdo sufrida durante el partido en que la Selección Colombia venció al combinado venezolano por 3 goles a cero.

Dicha lesión le habría generado luxación de tobillo y rotura del peroné, lo que lo dejaría por lo menos 4 meses por fuera de las canchas, según Gol Caracol.

La gravedad de la lesión fue confirmada por su club actual, el Bayer 04 Leverkusen, del balompié alemán.

En su mensaje de agradecimiento en Instagram, el futbolista se muestra conmovido y sin palabras al ver la reacción de familia, amigos y, sobre todo, extraños de todo el país y de diferentes parte del mundo.

“Nadie quiere pasar por una cosa de estas, y menos un futbolista; es lo último que quiere; mi sueño es jugar y mi felicidad es darles alegrías a todos en la cancha”, dijo el jugador, que tomó el incidente de manera filosófica, pues dice eso lo hará “más fuerte” y lo hará “valorar más” lo que hace.

Los primeros mensajes que recibió Arias provinieron de sus compañeros en la Selección Colombia, en los que no solo recibió los buenos deseos sino la dedicatoria del 3 a cero por parte del técnico y los jugadores.

Este trino del portugués Carlos Queiroz, seleccionador del conjunto tricolor, le dedica el triunfo:

La actitud ha sido la clave. Dedicamos estos tres puntos a @santiagoarias13. Lo hicimos por él. #FuerzaSanti #VamosColombia 🇨🇴 — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) October 10, 2020

Finalmente, el jugador lesionado dio gracias a Dios en su publicación de Instagram: “Doy gracias a Dios porque pudo haber sido peor, solo espero ahora, que con su ayuda (la De Dios), mis ganas, mi fe, la compañía de mi familia y las oraciones de ustedes, la recuperación sea más rápida y pueda volver pronto a las canchas!”.

Esta es la publicación de ‘Santi’ Arias:

Y uno de los mensajes más importantes para el jugador fue el de su esposa, Karin Jiménez: “Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón”.