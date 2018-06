Llegaron los octavos de final del Mundial de Rusia y en ‘La Apuesta, donde cagarla… es Mundial’, me arriesgué a apostarle a todos los marcadores de los partidos, sin miedo.

Para esta fase, con el equipo, decidimos medírnosle a todo, igual estoy en racha entonces cero miedo. Quiero ser el pulpo Paul de este Mundial. Aposté por Argentina, Portugal, Rusia, Dinamarca, México, Bélgica, Suecia y Colombia. Sin mente. Creo que esos van a ser los que disputarán los cuartos de final (en un Mundial lleno de sorpresas). Si la embarro, pues la pago y ustedes me verán haciendo el ridículo.

Finalmente, quiero hablar de Colombia. No hay sino agradecimientos para esos guerreros, y sé que el martes nos harán sentir orgullosos porque vamos a jugar con todo el corazón. Los ingleses no me asustan, son ellos los que deben temernos en este momento.

Espero que le peguen a todas sus pollas y crean en mis pronósticos… o se rían con lo que me tocará hacer si la embarro.