Se siguen conociendo reacciones que dejó el sorpresivo fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta, quien hace algunos meses había llegado a territorio argentino para convertirse en refuerzo de Atlético Tucumán.

A los innumerables mensajes que aparecieron en redes sociales por parte de futbolistas, equipos, y personalidades del balompié sudamericano, se sumó el asombro del exjugador argentino Sergio ‘Kun’ Agüero, quien se encuentra en Catar disfrutando del Mundial.

El ex Manchester City, que se retiró del fútbol profesional por problemas de salud, se encontraba en una transmisión en vivo junto a los periodistas Martín Souto y Morena Beltrán, cuando se enteró de la lamentable noticia.

‘Kun’ Agüero quedó frío con muerte de Andrés Balanta

Según se pudo apreciar en las imágenes, una vez le informaron a Agüero que el ‘cafetero’ de 22 años había muerto su expresión cambió totalmente. Asombrado, y quizá incrédulo, el argentino solo pudo pronunciar unas cuantas palabras.

Desde la producción le confirmaron la información, por lo que el análisis que estaban haciendo de la selección Argentina pasó a un segundo plano.

Agüero, visiblemente afectado, no dejó pasar la oportunidad para recordar uno de los episodios más complicados de su vida, cuando sufrió arritmia en octubre de 2021 en Barcelona y tuvo que abandonar el fútbol.

“Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo: ‘Eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó… Eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”, explicó el exjugador.

Teniendo en cuenta lo ocurrido con Balanta, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio, Agüero también recordó lo sucedido con el danés Christian Eriksen, quien se desmayó en un partido de Eurocopa y pudieron salvarle la vida.