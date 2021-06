Alvira, presentador de Noticias Caracol, aprovechó el informal diálogo con Andrea Guerrero para preguntarle por algunas anécdotas e inconvenientes que tuvo con otros periodistas, puesto que trabaja en un gremio donde la presencia masculina es bastante.

La comunicadora, que hace poco habló sobre la ausencia de James Rodríguez en la Selección, manifestó que al principio tuvo mucha resistencia por algunos colegas, principalmente los de la “vieja guardia” de la radio.

Guerrero también recordó en medio de la charla la discusión que tuvo con Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez cuando era panelista de ‘Saque Largo’, programa de Win Sports, y aceptó que no actuó de la mejor manera.

“Aprendí a no tomarme las cosas personales. Me pasó con Jorge, con el que tuvimos una pelea al aire. Yo le respondí muy mal y no me siento orgullosa. Uno hay veces se le olvida que está en vivo y se me soltó la cadena como si estuviera hablando con unos amigos”, precisó.