La jugadora de colombiana Ana María Guzmán abandonará la filas del Deportivo Pereira y fichará por el Bayern Múnich Femenino, según la periodista Laura Bernal. Remarcó que la jugadora estaría a préstamo en Atlético Nacional para disputar la Copa Libertadores Femenina que se diputará en el país del 5 al 21 de Octubre.

Ana Maria ‘La mona’ Guzmán, continuaría su prometedora carrera en la Frauen Bundesliga, gracias a su destacado papel la temporada pasada en los Mundiales Sub-17, donde fue finalista, en la Sub-20 y en el pasado Mundial de mayores, donde rompió un importante récord con su asistencia ante Jamaica. La lateral se uniría al Bayern Múnich, uno de los mejores clubes europeos con un interesante proyecto deportivo que buscará desbancar al Wolfsburg como mejor club en Alemania.

La lateral de la Selección Colombia Femenina no la tendrá fácil ya que en esa posición el Bayern cuenta con nombres fuertes como el de Giulia Gwinn de 24 años, quien viene de una importante lesión que le hizo perderse la temporada y el Mundial, el equipo bávaro también cuenta con Maximiliane Rall de 29 años quien suplió a Gwinn la campaña pasada y que sorpresivamente no fue convocada a la pasada copa del mundo. A su favor Ana Maria no solo tendrá el talento sino una ideología futbolística del club que inicia todo su andamiaje por el sector en donde juega Guzmán.

Antes de iniciar su periplo europeo Ana María estará a préstamo en Atlético Nacional al menos hasta fin de año para que forme parte del equipo paisa que disputará la Copa Libertadores que iniciará el 5 de Octubre y que se disputará en Colombia, en las ciudades de Cali y Bogotá.