Alexis Henríquez dio su versión de lo sucedido en entrevista concedida a ‘La movida’, programa del Canal RCN en el que aclaró que casi nunca envía mensajes en video.

“La gente que me conoce y que es cercana a mí sabe que no me gusta mandar videos. Me tomo fotos con el que sea y doy autógrafos tranquilamente, pero solo mando un video si me lo pide mi mamá”, apuntó.