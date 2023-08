Alberto Gamero tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2023 y es por ello que su renovación es tema de debate cada vez que atiende a los medios de comunicación.

Justamente, después de derrotar 1-0 a Atlético Nacional en El Campín, el estratega samario se refirió a su continuidad en la institución capitalina y explicó que, pese a que han pasado varios meses, aún está en conversaciones con las directivas.

“Va bien, he estado hablando con el doctor Camacho… Hoy estuvo el doctor Serpa, he hablado mucho con ellos y el tema va bien. No tengo desespero, yo tengo es felicidad de estar aquí, estoy contento, alegre y con deseo de seguir trabajando. La verdad, no tengo desespero por eso”, dijo el DT.