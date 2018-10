Estos son los representantes en la jornada del 8 de octubre en las competencias que se desarrollan en Buenos Aires, Argentina:

– 8:00 a.m. – Tenis – María Osorio (COL) vs. María Carle (ARG)

– 9:00 a.m. – Natación 200 m mariposa – María Clara Roman

– 9:00 a.m. – Judo 63Kg – Nikol Pencue (COL) vs. Hasret Bozkurt (TUR)

– 9:00 a.m. – Patinaje combinado 500 m – Gabriela Rueda

– 9:30 a.m. – Patinaje combinado 500 m – Jhony Angulo

– 11:00 a.m. – Tenis dobles – Nicolás Mejía (COL) y Klier Soares (BRA) vs. Drew Baird (USA) y Tristan Boyer (USA)

– 2:00 p.m. – Pesas 48 Kg – Yineh Santoya, por medalla

– 6:00 p.m. – Pesas 62 Kg – Estiven Villar, por medalla

– 9:00 a.m. – Natación 200 m libre – Juan Morales

Nicolás Serna y Luis Mancilla competirán en Squash individual, que fue incluido dentro del programa como deporte de exhibición.

Este domingo, en la primera jornada de los Juegos, Colombia obtuvo su primea medalla de bronce con Gabriela Bolle y Juan Camilo Ramírez. En un formato nuevo del BMX en donde la sumatoria de puntos entregó los metales en equipos mixtos.