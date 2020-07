green

“Emocionalmente no me encuentro bien, me toca tomar una decisión difícil y es retornar a mi país para estar cercar de mi familia”, expresó Adrián Arregui, cuyo padre falleció recientemente.

En consecuencia, Independiente Medellín avisó que entiende la situación del jugador, que le dará una licencia no remunerada por un semestre y que le ayudará a buscar un equipo para que entrene durante ese tiempo.

“La plata no compra el tiempo, ofrezco disculpas al club y a los hinchas, me invade una tristeza inmensa pero es la mejor decisión para mi bienestar y el de mi hijo [con el que se quiere reunir]”, agregó el mediocampista.

“No he encontrado soluciones para sostener mi estabilidad emocional”, enfatizó.

Arregui, de 27 años de edad, arribó al cuadro rojo de Antioquia en 2019, fue campeón de la Copa Colombia y se venía destacando en la Copa Libertadores.

Acá, los anuncios de Arregui y del Medellín:

Habla el gerente deportivo Juan Bernardo #Cunda Valencia: “Adrián seguirá siendo jugador del club, decidimos otorgarle una licencia no remunerada de 6 meses”. — DIM (@DIM_Oficial) July 10, 2020