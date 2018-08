En declaraciones recopiladas por el diario Olé de Argentina, el mediocampista de 28 años de edad explicó que “a los 19 años sufrí una lesión de cartílagos difícil de recuperar, luego jugué 9 años sin problemas y hace 2 recaí en la misma rodilla, la derecha, por un problema en los meniscos, lesiones que han frenado mi carrera”.

Sin embargo, confesó que en 2017 se quiso retirar debido a que ningún conjunto le daba la oportunidad a pesar de ser jugador libre.

“Quise ir gratis a varios equipos del fútbol colombiano pero me cerraron las puertas: fueron 3 de la B y 4 de la A. No me sentía bien físicamente, pero tenía muchas ganas de jugar”, apuntó.