David Ospina fue el protagonista y héroe de la clasificación de Colombia a la semifinal de la Copa América, partido que se jugará en próximo martes [revise aquí más información].

Tras el pitazo final, el arquero de Colombia se mostró muy tranquilo frente a los medios de comunicación y no se quiso llevar todos los elogios por su actuación en el partido contra Uruguay, a pesar de que se los merecía.

Lo bueno es que Colombia no deberá viajar en los próximos días y podrá tener tiempo de descanso, aunque antes de eso hay que vivir esta clasificación: “Vamos a celebrar esto que acabamos de hacer y pensar en lo que viene”.

El antioqueño fue protagonista de los memes porque tuvo una excelente presentación en el estadio Mané Garrincha. Parte de la razón por la que Colombia llegó hasta la tanda de penaltis fue por la buena actuación de Ospina.

Con varias voladas, en una sacando un balón que tenía dirección a gol, Ospina fue uno de los mejores jugadores de la ‘Tricolor’ en esta agónica clasificación.

Además, en la definición desde el punto blanco, David mostró su gran eficiencia y experiencia para este tipo de definiciones, pues es el jugador con más partidos portando la camiseta de la Selección Colombia. Esta fue la atajada con la que Colombia consiguió el cupo a las semifinales.

Colombia takes down Uruguay in penalties!

They advance to the Copa America Semifinals! pic.twitter.com/toQMiheJyy

— TSN (@TSN_Sports) July 4, 2021