Hace un par de días el canal deportivo TyC Sports hizo un informe con Igor Magalhäes, el brasileño que marcó su espalda con un gigante tatuaje de Lionel Messi. La foto que eligió este fanático de ‘La pulga’ fue la icónica celebración del gol del triunfo del Barcelona frente al Real Madrid, cuando mostró su camiseta número 10 a la hinchada ‘merengue’.

En la previa del partido entre la Selección Argentina y Uruguay de la Copa América 2021, Magalhäes se acercó a la cámara de TyC Sports y mostró su tatuaje. El canal deportivo, más tarde, publicó ese momento en su cuenta de Instagram y allí fue que Messi lo vio y dijo que quería firmar la espalda del brasileño.

“Terrible tatuaje, me encantó. Me gustaría verlo y firmarle”, escribió el propio Messi en la publicación de TyC, que luego hizo una larga nota con Igor Magalhäes .

“Cuando lo vi, no conseguía dormir. Estaba temblando, mi estómago comenzó a doler. Es un momento que nunca imaginé (que podía pasar)”, expresó el hincha de Messi en el canal argentino el pasado sábado.

Y este domingo, Lionel Messi decidió cumplir con su palabra y con el sueño de Igor Magalhäes. El astro de la selección Argentina, en compañía del jefe de seguridad, salió del hotel de concentración y se encontró con su fanático para firmar justo debajo del tatuaje.

“Pensé que Messi no iba a parar. Lo vi, me miró y me puse de espaldas. No hay baño hasta tatuarme de nuevo. Le quería decir feliz día del padre o cumpleaños por adelantado. Estoy feliz para siempre, no hay más palabras para describir esto. Le quiero decir muchas gracias a todo el pueblo argentino”, expresó lleno de felicidad el brasileño.