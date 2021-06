La inesperada derrota de Colombia por 1-2 ante Perú, que complica a los cafeteros en la Copa América, causó todo tipo de reacciones en la prensa nacional e internacional.

Este fue el caso del periodista argentino, cuya cadena también transmite los partidos para Colombia, que arremetió contra las figuras de la Selección (que militan en Europa) por no dar la cara en el campo de juego.

Lee También

“¿Hasta cuándo te vamos a esperar, Colombia? No puede ser que todo el tiempo sea frustración y que no aparezca un equipo que ilusione y entusiasme. En Colombia dan la cara dos jugadores que no juegan en el fútbol europeo: [Edwin] Cardona y [Miguel] Borja”, aseveró Giralt, en el programa Fútbol Total de Directv Sports.