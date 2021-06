green

La Copa América 2021 comenzará el próximo domingo y las selecciones sudamericanas ya están confirmadas para afrontar el certamen más antiguo del mundo.

De los listados que confirmaron los seleccionadores nacionales se terminaron cayendo varios jugadores que solían ser no solo convocados, sino protagonistas en sus equipos.

En el local, Brasil, no figura el capitán de los últimos años, Dani Alves, así como el talentoso volante Philippe Coutinho, mientras que Rodrigo Caio salió a última hora pensando que Thiago Silva alcanzará a recuperarse a tiempo.

En Argentina también se respira con alivio después de que el portero Franco Armani alcanzara a meterse en la lista, pese a que no pudo disputar las eliminatorias por su contagio de COVID-19. No obstante, no irán Juan Foyth, Lucas Ocampos y Julián Álvarez, mientras que entre los históricos de otrora ya quedaron atrás el arquero Sergio Romero, el volante Lucas Biglia y el delantero Gonzalo Higuaín, entre otros.

En Perú fueron dos las grandes sorpresas, principalmente en zona ofensiva: los atacantes Paolo Guerrero y Jefferson ‘foquita’ Farfán, además de Raúl Ruidíaz y Edison Florez. Venezuela también irá sin su goleador, Salomón Rondón, y extrañará a otros componentes importantes de tiempos recientes como Darwin Machís y Rolf Feltscher. Chile, por su parte, se presentarán sin Jean Beausejour, Fabián Orellana y Luis Jiménez.

Paraguay es quizá el que menos ausencias notorias tiene, limitándose al defensor Juan Escobar, del Cruz Azul de México. Incluso Bolivia tiene a quien extrañar, pues no tendrá al volante Alejandro Chumacero, mientras que Ecuador perdió a Carlos Gruezo por contraer el coronavirus.

Colombia, ¿la que más ausentes tendrá en la Copa América?

Quizá por cercanía y familiaridad, la que parece tener más ausencias en sus 28 convocados es justamente la Selección Colombia, que viajará a Brasil este viernes después de recibir su vacuna para el COVID-19 extrañando a varios de sus ídolos recientes.

Y es que no son solo las tan mencionadas ausencias de James Rodríguez y Radamel Falcao García. Desde antes de conocerse los llamados a los recientes juegos de eliminatorias también se cayó Juan Fernando Quintero y el último día fue desafectado Jefferson Lerma.

Esto sin olvidar que Santiago Arias todavía no se recupera del todo de la grave lesión sufrida justamente con la Selección y que jugadores otrora recurrentes ya no están en el radar, como Teófilo Gutiérrez y Carlos Sánchez.